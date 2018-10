Incorporación de universitarios a su organización

En respuesta a la convocatoria de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), más de 40 000 alumnos ingresaron a sus filas durante el presente curso escolar en el país.

Así expresó Raúl Alejandro Palmero, Presidente Nacional de la organización, durante una visita a Cienfuegos donde destacó los retos y desafíos que proyectan como parte de los acuerdos emanados del reciente Congreso en julio pasado.

Subrayó que en la plataforma de trabajo a cumplimentar por la FEU en el período lectivo figura el funcionamiento estable de las brigadas con un contenido diseñado a materializar.

Además, otra tarea es concretar acuerdos y planes de acciones establecidos con distintos Ministerios, Organismos e Instituciones en el país, y destacó Raúl Palmero que más de 1 000 estudiantes impartieron clases para cubrir el déficit de docentes en las aulas como parte del programa Educando por amor.

