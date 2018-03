Incentivan el estudio de carreras pedagógicas

Ciego de Ávila abrirá el próximo curso otras 7 carreras de perfil pedagógico en las escuelas Raúl Corrales, de la capital provincial, y Rafael Morales, de la ciudad de Morón, ubicada a 447 km de la capital La Habana.

Las nuevas especialidades para los que terminan el 9º grado están vinculadas a Historia, Química, Educación Musical y Apreciación de las Artes Visuales, entre otras, destacó Martha Nidia Rodríguez, jefa de departamento de Primaria en la Dirección de Educación.

En el territorio se abrieron este miércoles las escuelas pedagógicas a los estudiantes de 9º grado que optan en los municipios por el título de maestros, una profesión que se dignifica con el apoyo de varios organismos.

Ciego de Ávila tiene actualmente más de mil alumnos en esas escuelas y con el trabajo de formación vocacional se aspira ingresar el próximo curso a unos 600 estudiantes para aumentar progresivamente el ejército de maestros.

