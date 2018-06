Inauguran hoy primera Academia Cisco en Cuba

La Habana, Cuba. – La Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) inaugura hoy la primera Academia Cisco en Cuba, la cual permitirá la formación en red de jóvenes especialistas cubanos que se desempeñarán en el ámbito de las redes informáticas.

La Cisco Networking Academy es un programa educativo sin ánimo de lucro cuyo objetivo es contribuir a la preparación de estudiantes en el diseño, configuración y mantenimiento de redes, a través de uno de los modelos en línea más avanzados.

El programa está desarrollado por expertos en Educación y Networking, con una alianza de éxito entre Cisco Systems, docentes, gobiernos y organismos internacionales que preparan a los alumnos en el ámbito de las redes informáticas.

Cisco Systems es una empresa global dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones, así como dispositivos de seguridad y productos de telefonía.

