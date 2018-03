Impactos de la informatización en la Educación

La Habana, Cuba.- Los delegados e invitados al Congreso Internacional de Informática en la Educación, INFOREDU 2018, conocerán el positivo impacto de la aplicación de las Tecnologías de la Informatización y Comunicaciones, en el desarrollo del sector educacional en Cuba.

Ese evento forma parte de la XVII Convención y Feria Internacional Informática 2018, que se inaugura en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Al respecto, Cecilia Valdés, vicedirectora de Comunicación Institucional del Ministerio de Comunicaciones, dijo que en INFOREDU se hablará también de la llamada educación en la nube, aprendizaje móvil y de comunidades virtuales en el proceso de enseñanza.

El espacio permitirá intercambiar sobre la medición digital de la enseñanza, la creación de aulas virtuales, así como también de la contribución de las nuevas tecnologías a ese proceso, explicó.

