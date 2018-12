Hoy, sesión plenaria del Parlamento cubano

La Habana, Cuba.- La presentación de los resultados económicos del 2018, así como la propuesta del Plan de la Economía y del Proyecto de Ley de Presupuesto del Estado para el año próximo, centran hoy, en el Palacio de Convenciones de La Habana, el II Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional.

Momento importante resulta también la discusión de la propuesta de Carta Magna, resultante del amplio proceso de consulta popular, y que arrojó un proyecto que sintetiza la voluntad de los ciudadanos.

Este jueves, los diputados debatieron acerca de los cambios en el documento y aclararon dudas sobre el mismo, reunidos en tres grupos de trabajo.

Con anterioridad, durante dos días analizaron en comisiones importantes temas de la realidad cubana actual, y recibieron información sobre el proceso de informatización de la sociedad, y la política de la vivienda.

