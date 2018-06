Graduará la Universidad de La Habana unos mil 700 estudiantes

El venidero 5 de julio, la Universidad de La Habana graduará a unos mil 700 estudiantes, promoción dedicada a los aniversarios 290 de la fundación de esa casa de altos estudios, 60 del Triunfo de la Revolución y 500 de la Villa de San Cristóbal de La Habana.

La secretaria general de ese centro capitalino, Zarezka Martínez, declaró que en la ceremonia se les entregarán los títulos de licenciados a los estudiantes, quienes expresarán su compromiso como nuevos profesionales al servicio de la sociedad.

Precisó que 400 de esos estudiantes cursan su carrera por encuentros, 200 por educación a distancia y el resto por el curso diurno.

Aproximadamente 30 alumnos extranjeros recibirán el certificado de egresados universitarios y además, serán entregados más de 200 Títulos de Oro y 30 Premios al Mérito Científico.

