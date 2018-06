Graduación de Postgrado de la Universidad Médica capitalina

El acto de graduación de las diferentes modalidades de los estudios de Postgrado de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, tendrá lugar este viernes, en la capital cubana.

En el aula magna de esa institución, situada en las instalaciones del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, se desarrollará la solemne ceremonia de graduación.

La cita estará dedicada a los aniversarios 90 de los natalicios del Guerrillero Heroico Ernesto Guevara y 173 del General Antonio Maceo, y al Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

Una representación de los Masters y Doctores en Ciencias particulares, que concluyeron exitosamente en la última etapa sus ejercicios académicos para la titulación, participarán en la próxima graduación, en la capitalina Universidad de Ciencias Médicas, y serán reconocidos de manera especial destacados profesionales.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.