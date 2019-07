Garantizan en Matanzas la continuidad de estudios

Más de 6 mil alumnos concluyen la enseñanza media en la provincia de Matanzas, de los cuales el grueso fundamental continuará en la formación media profesional y el preuniversitario.

Mailén Cepero, directora de ese nivel en el territorio, explicó que la novedad del próximo curso escolar se centra en nuevas especialidades, como el técnico en derecho y la atención a los talentos en los institutos vocacionales de ciencias exactas.

El perfeccionamiento de la secundaria básica, continúa en la provincia de Matanzas, se trabaja en la captación y formación de maestros, el completamiento de los claustros, y los preparativos del nuevo período lectivo.

Las medidas para mejorar la economía del país, impactarán en el incremento salarial de más de 28 mil docentes en el territorio, lo cual redundará en mayor eficiencia y calidad del proceso docente-educativo.

