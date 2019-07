Fortalecerán industria cubana nuevos profesionales

La Habana, Cuba. – La Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, (CUJAE), egresó este curso a mil 118 ingenieros y arquitectos, quienes favorecerán el desarrollo de la industria cubana.

Ante el vicepresidente cubano, Roberto Morales Ojeda, el rector de la institución de las Ciencias Técnicas, Modesto Ricaro Gómez Crespo, dijo en el acto de graduación que el plantel avanza hacia su aniversario 55 de creado por Fidel con el aval de formar revolucionarios altamente calificados.

Subrayó que en sus años de vida, la CUJAE ha egresado a más de 74 mil profesionales, que incluyen a 2 mil de América Latina, el Caribe, Asia y África, lo que demuestra su carácter internacionalista.

Gómez Crespo indicó que a pesar del bloqueo de Estados Unidos y el título III de la Ley Helms-Burton, siempre estaremos unidos y en defensa de la Revolución.

