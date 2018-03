Por fomentar orientación vocacional en Holguín

Holguín, Cuba.- Fomentar la orientación vocacional de los estudiantes que cursan el duodécimo grado en la provincia de Holguín, es objetivo de los vínculos entre las familias y las escuelas.

Pedro González, secretario ejecutivo de la comisión de ingreso provincial, señaló como uno de los factores esenciales para el éxito de ese proceso es el llenado de las boletas para opciones de carrera, proceso que se realiza en todos los preuniversitarios del país.

Indicó la necesidad de ser objetivos en el momento de efectuar las solicitudes, atendiendo a tres factores básicos: posibilidades académicas, cantidad de plazas para la especialidad deseada, y el lugar donde se estudia.

Resulta esencial , enfatizó, la participación en ese proceso de profesores y familiares para el apoyo y asesoramiento, de modo que cuando el estudiante llegue al aula en la Universidad, conozca los perfiles de la profesión que estudiará.

