Festival de comunicación en La Habana

La Habana, Cuba.- Del 25 al 27 de junio, Cuba acogerá el V Festival Internacional de Comunicación Social en el Palacio de Convenciones de La Habana, en momentos en que se otorga mayor interés a fomentar las disciplinas de ese sector.

Rosa María Pérez, presidenta nacional de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, aseguró este que el evento llega cuando esa organización cumple 27 años y muestra favorables resultados de trabajo.

En la edición del Festival Internacional de Comunicación Social se revisarán temas como los desafíos de la Comunicación Social en el actual siglo, el vínculo entre cultura y relaciones públicas, la propiedad intelectual y la comunicación digital.

Se otorgarán los premios Espacio 2018, en la categoría de Comunicación Integral, al proyecto de teatro infantil La Colmenita, y su director, Carlos Alberto Cremata, será laureado por la Obra de la Vida.

