Federación universitaria de Cuba reitera compromiso con la Revolución

La Habana, Cuba.- La Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, FEU, mantiene hoy su compromiso de darlo todo por el pueblo de la Isla, el cual sufre las consecuencias de la política hostil del gobierno de Estados Unidos.

El pueblo de Cuba cuenta con una Federación Estudiantil Universitaria comprometida y dispuesta a darlo todo, que no se dejará amilanar por los cantos de sirena ni planes subversivos, subraya una declaración dada a conocer durante la jornada final de su consejo nacional celebrado este viernes en La Habana.

Dicho documento ratifica que la juventud cubana es presente y futuro de la nación, y que la universidad es baluarte de la Revolución.

La FEU- prosigue el documento emitido por u consejo nacional- respalda la continuidad del Socialismo, junto al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro y el presidente de Cuba, Miguel Díaz- Canel

