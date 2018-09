Favorecen reparaciones constructivas el curso escolar

La Universidad Agraria de la Habana Fructuoso Rodrí­guez Pérez inició el periodo lectivo 2018-2019 en circunstancias superiores a cursos precedentes.

Los mantenimientos ejecutados durante la etapa estival en las redes hidrosanitarias y eléctricas contribuyen a mejorar los escenarios de estudio y trabajo a estudiantes y profesores.

De acuerdo con Adianez Taboada Zamora, rectora de la Universidad Agraria de la Habana Fructuoso Rodrí­guez Pérez, entre las principales obras se encuentra la facultad de medicina veterinaria, ya un 97 porciento de terminación.

Las unidades docentes de Bacuranao, Héctor Molina y Quivicán también gozan de mejores condiciones para favorecer la formación de conocimientos y habilidades en los alumnos.

REDACTÓ: YAXNIEL QUERING RODRÍGUEZ

