En ExpoCuba: logros de la revolución educacional

El Pabellón de Exposiciones de la Educación en EXPOCUBA, en La Habana, se inauguró con una muestra de las etapas de la enseñanza desde el círculo infantil hasta la universidad en la Revolución.

Al realizar la apertura de la instalación, el Ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi, subrayó que en ese lugar se observa la prioridad que le otorga el estado cubano a la instrucción con el propósito de desarrollar todos los sectores económicos, políticos y sociales de la nación.

En el Pabellón de Exposiciones de la enseñanza, Ena Elsa Velázquez Cobiella, Ministra de Educación, expresó que la muestra expone el aporte de los grandes pedagogos, la campaña de alfabetización y el desarrollo de la enseñanza general y superior.

Por su meritoria labor fueron galardonados los trabajadores de ese centro Berta Mateu, Yaumara de la Rocha y Orlando de Armas.

