Éxitos y desafíos de círculos infantiles en su aniversario

Villa Clara, Cuba.- Con la atención a 8 mil niños en apoyo a madres trabajadoras de Villa Clara y en el empeño por garantizar una educación de calidad en la primera infancia, llegan a su aniversario 57 los círculos infantiles el próximo día 10 de abril.

Los centros, creados por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y Vilma Espín Guillois, constituyen una obra genuina de la Revolución de gran interés para la familia.

La metodóloga integral del departamento provincial de preescolar, Luisa del Sol, informó que actualmente 298 educadoras se hallan en cursos de postgrado y se realiza un diplomado como antesala de una maestría en Ciencias de la Educación.

Significó que se desarrolla trabajo vocacional con alumnas de noveno grado, con el objetivo de interesarlas para su ingreso en la Escuela Pedagógica en la formación de educadoras, como un medio para mejorar la cobertura docente.

