Evocará Cuba 7 décadas de ingreso universitario de Vilma Espín

Los 70 años del ingreso de la heroína cubana Vilma Espín a la Universidad de Oriente serán recordados en la segunda institución de estudios superiores fundada en Cuba, informaron fuentes de la institución académica.

En conferencia de prensa por el comienzo del período lectivo, la rectora de la Universidad, doctora Diana Sedal, se refirió también a la motivación histórica derivada de los 70 años de la constitución en esos predios, con carácter provisional.

Con diversas actividades patrióticas y culturales será recordada la fecha del 25 de septiembre que registra la entrada a las aulas universitarias de la que fuera después legendaria combatiente.

La rectora consideró un orgullo contar con Vilma entre los estudiantes formados en la Universidad y recordó su destacada participación en la vida cultural y deportiva.

