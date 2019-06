Evaluarán formación de profesionales del diseño

La Habana, Cuba. – El Instituto Superior de Diseño de la Universidad de La Habana (ISDI), realizará a partir de hoy en el Palacio de Convenciones, el X Congreso Internacional de Diseño de La Habana, Forma 2019.

Con el lema y eje central El futuro diseñado, académicos, creativos, investigadores y empresarios de 18 naciones rendirán homenaje a los cien años de la escuela alemana Bauhaus, en una sección dedicada específicamente a la historia y formación del diseño.

Forma 2019 ofrece la posibilidad de conocer sobre el diseño que se realiza en la Isla directamente en la práctica, con una jornada de recorridos por las distintas muestras expositivas de la II Bienal de Diseño de La Habana.

En la reunión se realizará el encuentro de formación de profesionales del diseño, las comunicaciones y las artes y el foro sobre diversidad y desarrollo sostenible.

