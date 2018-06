Estudiantes de pedagogía apuestan por hacer ciencia

Más de 100 jóvenes de 19 de las 21 facultades pedagógicas, adscritas al Ministerio de Educación Superior, participan en La Habana en el XXX Fórum Nacional de Estudiantes de Ciencias Pedagógicas.

Según declaró Mercedes Medina, asesora de la dirección de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación Superior, la cita se realiza cada dos años y los ponentes son alumnos de entre 1º y 5ºaño de la carrera, de casi todas las facultades del país.

Explicó que se presentan 48 trabajos de tesis de diploma, los cuales podrán aspirar a participar en los venideros congresos de Universidad y de Pedagogía.

También la Doctora en Ciencias Isora Enríquez O´Farrill, profesora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, sede del fórum, precisó que en su comisión hay ponencias relacionadas con la enseñanza del inglés.

