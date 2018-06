Estudiantes del país debaten de ciencia en Las Tunas

El Taller Nacional de Sociedades Científicas Expociencia 2018 finaliza en Las Tunas tres días de intercambios de estudiantes de preuniversitario de todas las provincias e Isla de la Juventud.

Maikel Ortiz, metodólogo del Ministerio de Educación, mencionó como objetivos el aporte de soluciones a problemas, priorizando el ámbito escolar y social, así­ como profundizar en la investigación.

Dijo que también se busca promover el interés hacia carreras de ciencia, mediante trabajos vinculados a la enseñanza de la Biologí­a, Matemática, Quí­mica, Física y Geografía, aunque se integran temas de Historia y Educación Cívica.

La tercera edición de Expociencia reúne a integrantes de 32 Sociedades Cientí­ficas, quienes refrendan el rescate de los principios fundacionales de los preuniversitarios vocacionales de ciencias exactas ideados por Fidel.



