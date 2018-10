Estrechan relaciones universidades de Bélgica y Cuba

Bruselas, Bélgica. – La viceministra primera de Educación Superior de Cuba, Martha del Carmen Mesa, cumplió una amplia agenda de trabajo en Bélgica al frente de una delegación académica.

La representación de la isla dialogó con autoridades del Consejo de Universidades Flamencas, así como con funcionarios de la esfera académica, de la Dirección General de la Juventud, Deportes y Cultura de la Comisión Europea.

En el encuentro abordaron el estado de las relaciones de cooperación entre la Universidad flamenca libre de Bruselas y las universidades de la isla, principalmente con la Universidad de Oriente, la cual actualmente lidera por la parte cubana un programa de cooperación en la esfera de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Por más de tres décadas, Cuba y Bélgica mantienen un activo intercambio académico y una histórica relación de cooperación en la esfera interuniversitaria.

