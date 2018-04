Estimulan vocación agropecuaria en politécnicos guantanameros

Guantánamo, Cuba.- Impulsar la vocación por carreras de perfil agropecuario en las nuevas generaciones y afianzar las habilidades profesionales de los estudiantes de centros politécnicos, son objetivos de la VIII Feria Estudiantil Agropecuaria que se realiza en Guantánamo.

Como preámbulo de la cita nacional a celebrarse próximamente en Cienfuegos y resumen de las presentaciones municipales realizadas a inicios de año, el encuentro reúne a más de un centenar de estudiantes de escuelas de ese tipo en el territorio.

Exhibiciones de resultados de sociedades científicas, competencias de habilidades profesionales y presentaciones de clases, destacan entre las actividades más motivadoras para profesores y alumnos.

Participan en el evento cursantes de las especialidades zootecnia-veterinaria, agronomía y agropecuaria, quienes demuestran sus habilidades profesionales, tanto prácticas como teóricas.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.