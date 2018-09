En este curso tres nuevas escuelas de idiomas

Con la apertura de 3 nuevas escuelas de idiomas en Mayabeque y Cienfuegos, suman 91 planteles de ese tipo en el país, anunció en La Habana, Maura Tomasén León, directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos.

Explicó que en esos centros se estudian las lenguas rusa, inglesa, portuguesa, francesa y alemana para mayores de 17 años e indicó que existen 48 aulas anexas de esa enseñanza en las Facultades Obrero-Campesinas.

Precisó Maura Tomasén León que este curso escolar se continuará potenciando la ampliación de los servicios de las escuelas de idiomas y aulas anexas hasta su completamiento en el país.

Apuntó que la educación de jóvenes y adultos jerarquizará en el sistema de preparación política, la articulación de diferentes espacios para el trabajo con la cátedra martiana, las redes sociales y el pensamiento de Martí y Fidel.

