Escuelas de Educación Física listas para el nuevo curso

Las 16 Escuelas Provinciales de Educación Física del país se encuentran listas para afrontar los nuevos retos de esta etapa educacional.

El licenciado Ricardo Montes Gamboa, director de la Escuela de Educación Física Comandante Manuel Fajardo, ubicada en el municipio capitalino de Boyeros, destacó que en esta etapa lectiva tienen el propósito de elevar todos los indicadores de la eficiencia y rendimiento escolar.

En este periodo vacacional la escuela trabajó en la reparación y mantenimiento, se pintó el bloque docente y se trabaja en los cuatro pisos de dormitorios que queremos habilitar en este curso para darle alojamiento a los atletas de boxeo y a los estudiantes que residen más lejos, añadió el directivo.

La subdirectora provincial de Educación Física de La Habana, Libieska Argilagos, afirmó que las condiciones están creadas para aumentar los resultados académicos.

