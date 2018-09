Escuelas de arte del país reciben al nuevo curso

A profundizar en las raíces de la nación cubana y a priorizar la espiritualidad humana cuando de cultura se trata fueron llamados los estudiantes de las Escuelas de la Enseñanza Artística del país, en acto nacional celebrado en Santa Clara.

Con la presencia de Alpidio Alonso, Ministro de Cultura, se realizó un recorrido por las diferentes manifestaciones del arte impartidas en la provincia, como teatro, danza, música, con las interpretaciones de los estudiantes del territorio.

Edilene Noa, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseña Media en la Escuela Profesional de Arte habló sobre la importancia del estudio de la historia de la Patria.

Nurys Cantallops, directora de la Escuela Profesional de Arte, El Cucalambé agradeció en nombre de los laureados y dijo sentirse orgullosa de la distinción y comprometida con la humilde labor de enseñar para que el arte crezca en la Isla.

