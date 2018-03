Escuela pedagógica tunera prioriza selección de matrícula

Las Tunas, Cuba.- La escuela pedagógica Rita Longa, de Las Tunas, logra buena promoción en la experiencia de formar profesores de Matemática y Física para la Secundaria Básica, y sus cursos continúan en oferta.

El subdirector docente general, Fernando Pérez Suárez, destacó la prioridad en el segundo semestre del trabajo intensivo en el proceso de selección de matrícula para el próximo calendario, con estudiantes de 9º grado.

A las especialidades de Maestro Primario, de Educación Especial, de la Primera Infancia e Inglés, se incorporarán el Maestro de Educación Plástica y de Educación Musical para la Primaria, y de Español, Inglés y Educación Artística para enseñanza media.

La escuela pedagógica Rita Longa dispone del claustro, trabaja en el completamiento de la bibliografía y demanda de necesidades del próximo curso, con pronóstico de matrícula de unos 1500 alumnos.

