El hombre crece con el trabajo que sale de sus manos (+Fotos)

La importancia de cultivar los conocimientos y profundizar en el desarrollo de habilidades, fue expuesta por Rosa María Ramírez, presidenta nacional de la Organización de Pioneros José Martí.

Al inaugurar en La Habana la Exposición Nacional de Círculos de Interés, precisó que los pioneros son una muestra innegable de que siguen siendo la fuerza vital y fresca, que vive como raíz profunda en el tronco vigoroso de la Revolución.

En el recorrido por la muestra, Ena Elsa Velázquez Cobiella, Ministra de Educación, acompañada por otros dirigentes, dijo a Radio Reloj, que la cita favorece el vínculo de los alumnos con los oficios y las profesiones, lo cual desarrolla múltiples habilidades.

Durante la visita a la Exposición Nacional de Círculos de Interés, los pioneros explicaron a los visitantes que el evento favorece su formación vocacional y la orientación profesional.

