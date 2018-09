Ejercicio soberano del poder del Pueblo

Con el agradecimiento a la Revolución, parte del alumnado del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin, de La Habana, efectuó el análisis del Proyecto de Constitución de la República de Cuba.

La alumna Natali Mayea, propuso insertar a Ernesto Che Guevara, por ser paradigma de las nuevas generaciones, en el párrafo 15, el cual expresa que guiados por el ideario y el ejemplo de Martí y Fidel, y las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin.

El estudiante de la Escuela Lenin, Javier Rodríguez, dijo que en el párrafo 716 se debe agregar que como excepción, los alumnos que obtengan carreras universitarias solo pasen la preparación previa del Servicio Militar Activo.

Susel Soriano expresó en el análisis del Proyecto de la Carta Magna que al párrafo 50 se le debe cambiar la palabra potencia por la de Estado.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.