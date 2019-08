Educadores cubanos listos para el nuevo curso

Santiago de Cuba. – Cuando sólo restan unos días para el inicio del nuevo curso escolar, la provincia de Santiago de Cuba se prepara para desarrollar un periodo lectivo superior, como ha llamado la dirección del Ministerio de Educación.

Ese territorio, destacado en tareas del sector por varios años consecutivos, enfrenta a partir del 2 de septiembre un incremento de matrícula con unos 178 mil 900 estudiantes, al abrir dos nuevos círculos infantiles, un seminternado y una escuela primaria.

La base material de estudio se organiza y planifica en cada plantel con el concurso de la entrada de docentes, que cubren la cobertura necesaria de los mil 209 centros educacionales que abrirán sus puertas en los municipios santiagueros.

El compromiso por la calidad se convierte en estímulo de los educadores de una provincia que siempre ha marchado a la vanguardia.

A pocos días del inicio del curso, los educadores de Ciego de Ávila intensifican desde hoy en las escuelas las acciones de limpieza, acondicionamiento de locales y de la base material de estudio.

Conscientes de su desempeño social, esos profesionales embellecen los centros que, desde el próximo lunes, acogerán a casi 70 mil estudiantes de todos los niveles, quienes tienen aseguradas las condiciones imprescindibles para su aprendizaje.

En el territorio se fortalecerá el trabajo entre la escuela, la familia y la comunidad, así como las medidas higiénico-sanitarias para asegurar la salud de los alumnos, destacó la directora provincial de Educación, Bárbara Rodríguez Milián.

Nuevos planteles reparados y la incorporación de otros maestros estimulados por el aumento salarial, son muestras de las potencialidades de Ciego de Ávila para enfrentar un curso escolar superior.

