Digitalizan método cubano de alfabetización Yo Sí Puedo

El método cubano Yo Sí puedo, a tono con las tecnologías de los nuevos tiempos y con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, opta por la alfabetización digital, informó Nora Isaac Díaz, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Pedagógicas.

Comentó que la actualización fue resultado de un profundo análisis de los resultados del programa en distintas regiones, y del intercambio con directivos, facilitadores y participantes de la iniciativa.

La nueva cara del Yo Sí puedo incluye unas 46 clases, disponibles en los idiomas Español, Inglés, Francés y Portugués, las cuales serán impartidas por una maestra, gracias al uso de una cartilla y de dispositivos electrónicos, como móviles y tabletas.

Aseguró que se pretende que los temas de las clases favorezcan a una formación integral de los participantes, y que estén en correspondencia con la Agenda 2030.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.