Destacan papel del maestro en la sociedad

Por: Yaylen Rodríguez

Guantánamo, Cuba.- La compleja coyuntura actual requiere excelentes maestros, que además de enseñar también contribuyan a formar un ser humano comprometido, aseguró Maricel Zayas al inaugurar el XII Encuentro Bilateral de Pedagogos Cuba-República Dominicana.

En la Universidad de Guantánamo, la Presidenta provincial de la Asociación de Pedagogos de Cuba, agregó que en ese sentido el evento desempeña un papel clave para promover la solidez de alianzas sociales, profesionales y humanistas en beneficio de la sociedad.

Durante esta jornada, sobresalió el panel cientí­fico acerca del impacto de la ilegal Base Naval en Guantánamo, en la que Luis Figueras y Wilfredo Campos, detallaron la incidencia negativa de ese enclave para el desarrollo local.

Las ponencias del XII Encuentro Cuba-República Dominicana, sesionarán esta tarde y mañana en la sede universitaria Regino Eladio Boti.

