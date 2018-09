Destacamento juvenil impartirá clases este curso

Más de 300 estudiantes de la Universidad Agraria Fructuoso Rodríguez Pérez, de Mayabeque, recibieron la bandera del Destacamento Juvenil Educando por Amor para impartir docencia durante el curso 2018-2019.

En acto político cultural la rectora de la Universidad, doctora Adianez Taboada Zamora entregó el estandarte a la estudiante Gabriela Pérez Rodríguez.

Al intervenir en el acto, el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria del centro, Enrique Hernández Batista, elogió el ímpetu de los educandos en el rol de estudiar e impartir clases, otra experiencia en la formación integral de los jóvenes como universitarios.

Estos jóvenes cursan carreras agropecuarias, pedagógicas, entre otras y su labor como educadores recaerá en las enseñanzas primaria, secundaria, preuniversitaria y politécnica de los 11 municipios de la provincia.

