Decisiones camagüeyanas

La atención a los docentes y las medidas para completar la cifra de maestros frente a alumnos que necesita Camagüey, son premisas para el sector, a las cuales deben sumarse otros organismos e instituciones.

Mercedes Escuredo, directora de Educación en el territorio, informó que el déficit de profesores es tema de análisis en consejos de la Administración, donde se evalúa la situación actual y proyecciones de cada localidad, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos.

Dijo que los municipios deben tomar medidas para asegurar sus claustros, pues las alternativas que hoy se aplican no son compatibles con la calidad a la que aspira la educación en los casi 6 mil grupos docentes de la provincia.

Sobre la atención a los más de 15 mil maestros, Escuredo precisó que se ofrecen servicios estomatológicos, oftalmológicos, venta de módulos de cocción y planes vacacionales, pero aún no satisfacen todas las necesidades.

La Directora de Educación en Camagüey, Mercedes Escuredo, dijo que aún con las limitaciones, la provincia logra indicadores de eficiencia superiores a los de otras con coberturas completas.

Resaltó que en lo que va de año el sector ha recibido más de 3 millones de pesos por concepto de la contribución territorial del uno por ciento, que aportan empresas, cooperativas y sociedades para el desarrollo local, y con el que se ha beneficiado el municipio de Camagüey.

Camagüey ha recuperado los casi 300 centros afectados por el huracán Irma, de los cuales solo faltan 8 por concluir la rehabilitación.

La provincia está llamada a seguir avanzando en la calidad y rigor del proceso docente-educativo, fortalecimiento del papel del profesor, ofrecer prioridad a la superación permanente, y crear las condiciones óptimas en los planteles donde se desempeñan.

