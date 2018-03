Debaten universitarios avileños nuevos retos

Ciego de Ávila, Cuba.- Los integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, en Ciego de Ávila, discuten el funcionamiento orgánico y la formación profesional, con vistas a su IX Congreso, del 14 al 16 de julio próximo.

Roberto Cruz, presidente de la organización en la Universidad Máximo Gómez Báez de esa provincia, informó que en los debates se incluyen la participación activa y consciente en la sociedad, a través de las tareas de impacto socio-económico y la preparación ideológica.

Agregó Cruz que resulta el momento de proponer ideas para actualizar los Estatutos de la FEU, acorde con las nuevas transformaciones de la nación y de la enseñanza superior.

Hoy se iniciaron los debates de la organización juvenil más antigua del país en la Facultad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila, etapa que concluirá en los centros de altos estudios a finales del presente mes.

