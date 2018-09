Debaten estudiantes de medicina Proyecto de Constitución

El artículo 76 referido al salario, fue uno de los temas más discutidos durante el análisis del Proyecto de Constitución en la Facultad de Ciencias Médicas Miguel Enríquez, celebrado en presencia de Susely Morfa González, miembro del Consejo de Estado y primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Otra de las preocupaciones fue la necesidad de aprobar una ley de protección ambiental y de penar a todo aquel que atente contra la integridad del medio ambiente.

Al concluir, Susely Morfa destacó el cómo la Revolución Cubana ha tenido en cuenta el aporte de los jóvenes, y aseguró que fue gratificante apreciar la forma en que se prepararon.

Con la reforma constitucional, tenemos la responsabilidad de ser dignos con nuestro futuro y nuestro pasado, y que el cubano, aun cuando es perceptible, es el proceso más justo, equitativo y revolucionario que haya vivido una sociedad, sentenció.

