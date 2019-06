Cursos de verano en Las Tunas

El sector de la Educación ofrece en Las Tunas 170 cursos de verano, cuya matrícula estará abierta para todos los interesados, hasta el día 30 del presente junio.

El Subdirector Provincial, Yuranni Leyva Pérez, informó que en centros de la enseñanza técnica y profesional de los 8 municipios se podrá acceder a las ofertas, con temáticas de la rama agropecuaria, mecánica, jardinería, elaboración e inocuidad de los alimentos, contabilidad y computación.

Más de 2 mil 700 personas ya han solicitado cursos de verano, con tiempo de duración de una semana, 15 días o un mes, y al finalizar se emiten certificados, que validan solicitudes para desempeñarse en el sector estatal o en el trabajo por cuenta propia.

Las ofertas incluyen además inglés, francés y portugués, en los 6 municipios tuneros con escuelas de idiomas, y en las aulas anexas de Manatí y Colombia.

