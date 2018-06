Curso de verano para adolescentes en seguridad víal

La Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades- Prosalud- convoca a los adolescentes de 12 a 16 años al curso de verano Cuidemos sus valiosas vidas, juntos por la seguridad vial.

Con el permiso de padres o tutores la matrícula es personal hasta el 25 de junio, en la sede de Prosalud, sita en 27 # 707 entre A y B, Vedado. Para más información llame al 78382557.

Son cuatro horas de clases teóricas y prácticas presenciales los días cuatro, cinco y seis de julio a las tres y 30 de la tarde en la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades.

El curso de capacitación en el Verano para adolescentes en el tema de la seguridad vial y la prevención de lesiones en la vía permite adquirir destrezas en primeros auxilios a lesionados por accidentes de tránsito, entre otras habilidades.

