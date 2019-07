Culminan estudios universitarios

Matanzas, Cuba. – Con la graduación este curso escolar de 800 jóvenes universitarios se incrementa el potencial de la provincia de Matanzas en diversas especialidades, puntales para la transformación del modelo económico del país.

Con más de cuatro décadas y media en la preparación de ingenieros agrónomos, de la construcción, informática y química; así como en las licenciaturas en turismo, cultura física y la amplia gama de Humanidades, esa enseñanza consolida sus resultados.

Entre los egresados destacan los agrónomos que se incorporarán a las empresas del territorio, con lo cual se eleva el número de los profesionales que requiere la agricultura para paliar las demandas de alimentos de la población.

La labor del Colegio Pedagógico y el Observatorio Social unido al destacamento de estudiantes universitarios en la docencia para cubrir el déficit de maestros, destacan entre los logros del curso.



