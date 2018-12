Cuba ratifica su compromiso con la Educación

Cuba ratificó en Bruselas el compromiso con el desarrollo de la educación, durante un evento auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, informaron fuentes diplomáticas.

La ministra de educación, Ena Elsa Velázquez, afirmó que esa esfera resulta una prioridad para el Estado cubano, en el contexto de la Reunión Mundial del sector, según la embajada de la Mayor de la Antillas en Bélgica.

También Velázquez destacó los avances en la materia, pese al impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba hace casi 60 años.

La delegación cubana además estuvo compuesta por la embajadora ante la Unesco, Dulce María Buergo, y en Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea, Norma Goicochea, así como la directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, Moraima Orozco.

