Cuba a las puertas del Congreso estudiantil universitario

La Habana, Cuba. – Este viernes culminan en Cuba los abanderamientos de las delegaciones provinciales que asistirán al IX Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), previsto del 6 al 8 de julio venidero en La Habana.

El integrante del secretariado nacional de la FEU, Fernando de la Mora Martínez adelantó a Radio Reloj que como parte de la preparación de los delegados al cónclave, los participantes realizan visitas a lugares económicos, sociales e históricos de su localidad.

Explicó que los delegados al Congreso Estudiantil Universitario analizaron desde la brigada hasta el nivel de institución temas medulares de la organización referidos al trabajo político e ideológico, el estudio y las investigaciones, entre otros.

Reiteró que los universitarios llegan a magna cita más fortalecidos y consecuentes con el momento histórico que vive la Patria.

