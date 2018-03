Cuba expone en la UNESCO sus avances en tecnología educativa

El representante del Ministerio de Educación de Cuba, Fernando Ortega, exponde este jueves sus avances en el uso de la tecnología para la enseñanza, en la Semana de Aprendizaje Móvil, que tiene lugar en la Unesco.

El también director de Tecnología Educativa mostrará los logros conseguidos en el marco de la política de informatización de la Isla, y su introducción en los planes y programas escolares en todos los niveles.

Ese especialista participa en la Semana de Aprendizaje Móvil, que sesiona estos días en la UNESCO, una cita internacional dirigida a examinar cómo ese tipo de tecnología puede contribuir a la adquisición de conocimientos y competencias.

Bajo el lema Competencias para un mundo más conectado, el evento reúne a expertos docentes e investigadores de todo el mundo con el propósito de analizar conjuntamente las posibilidades que brinda la tecnología móvil.

