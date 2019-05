Cuba con prioridad en el completamiento de docentes

La Habana, Cuba. – Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, afirmó en La Habana que la máxima prioridad actual corresponde al completamiento del personal docente, aspecto que demanda mayor empeño, sensibilidad, amor, compromiso y sistematicidad.

Comentó que en la formación de profesores y el tratamiento a la cobertura docente se interrelacionan la formación vocacional y la orientación profesional además del cumplimiento del plan de ingreso a los planteles pedagógicos.

Precisó Velázquez Cobiella que también la eficiencia en el ciclo pedagógico, la continuidad en la universidad, la estabilidad y atención a la práctica laboral, la matrícula y la preocupación por el curso por encuentro, favorecen el completamiento del personal docente.

Apuntó que otros aspectos se corresponden con la superación posgraduada de máster y doctores, con prioridad en los jóvenes.

