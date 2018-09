Crece matricula en escuelas pedagógicas avileñas

Unos mil 300 jóvenes de Ciego de Ávila están incorporados a carreras pedagógicas, lo que constituye una de las mayores matrículas en esas escuelas de la enseñanza media.

En los centros Raúl Corrales, de la capital provincial, y Rafael Morales, de la ciudad de Morón, se integran los educandos en especialidades de Primera Infancia, Maestro Primario, Español, Matemática, Inglés, Física, Química, Historia y Enseñanza Artística.

Claustros de profesores con alta preparación y modernos laboratorios de Computación e inglés, con aulas inteligentes, están a disposición de los maestros que se forman en la provincia avileña en el actual curso.

A las altas matrículas de las escuelas pedagógicas de Ciego de Ávila se incorpora en esta etapa el Colegio Pedagógico de la Universidad, una nueva opción para estudiantes de 12 grado con vocación por el magisterio.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.