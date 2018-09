Crean en Holguín red de formación vocacional de periodismo

Holguín, Cuba. – Estudiantes de preuniversitario, interesados en los medios de comunicación, podrán acceder a nuevas acciones de formación vocacional, en Holguín, mediante una red auspiciada por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

El presidente del gremio en esa provincia, Fidel Troya, confirmó que la convocatoria será publicada este mes, por medios locales de prensa escrita, radio, televisión y sus páginas en Internet, donde se puntualiza la forma de vincularse al programa.

Las delegaciones de la UPEC en cada municipio, emisoras y telecentros locales garantizarán la marcha del proyecto, dirigido a la preparación de los aspirantes para su ingreso a la carrera de Periodismo.

Profesionales de la prensa, docentes de preuniversitario y la Universidad de Holguín aúnan esfuerzos en la formación vocacional de futuros periodistas, su ejercicio ético y creación de productos comunicativos.

