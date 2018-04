Contribuyen los Círculos Infantiles al desarrollo integral de los niños

La Habana, Cuba. – Hoy se cumplen 57 años de la creación por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, de los Círculos Infantiles, los cuales favorecen el desarrollo integral de la niñez.

La directora nacional de la Primaria Infancia del Ministerio de Educación (MINED), María de los Ángeles Gallo, afirmó que en la actualidad la matrícula de esos planteles, en las diferentes modalidades educativas, asciende a más de 136 mil niños y niñas.

Destacó que cerca de 17 mil profesionales atienden a los menores y que la cobertura docente es de casi total en zonas urbanas y rurales.

La directora nacional de la Primera Infancia del MINED dijo que se prioriza el otorgamiento de capacidades para los círculos infantiles a las madres con dos o más hijos y que se entregarán módulos de medios didácticos a escuelas pedagógicas y hogares de niños sin amparo familiar.

El pasado año 377 círculos infantiles recibieron mantenimiento y 111 fueron reparados luego de los efectos del huracán Irma, expresó a Radio Reloj la directora de Educación nacional de la Primera Infancia, María de los Ángeles Gallo.

Apuntó que se ofrece seguimiento a la construcción o modificación de locales para círculos infantiles en los tres municipios que carecen de ese servicio: Cauto Cristo, en Granma, e Imías y San Antonio del Sur, en Guantánamo.

Precisó que entre los retos se encuentran lograr la estabilidad y permanencia del personal en las instituciones y la preparación metodológica de los docentes.

La directora de educación nacional de la Primera Infancia subrayó la importancia de sistematizar el trabajo de formación vocacional en la enseñanza general, para lograr su incorporación a los estudios pedagógicos.

