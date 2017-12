Consolidan en Cienfuegos programas de postgrados

Cienfuegos, Cuba.- El Centro de Estudios de Didáctica y Dirección de la Universidad de Cienfuegos promueve un programa de maestrías y doctorados con resultados de excelencia en la formación de los profesionales en áreas de trabajo e investigativo.

La Doctora Silvia Vázquez Cedeño, profesora de la institución, expresó que durante el año se defendieron 16 tesis de docentes y directivos académicos de instituciones educativas latinoamericanas.

Los calificados proceden de Ecuador, México y de las ciencias pedagógicas para el claustro de la Universidad de Cienfuegos, así como se incrementó la cifra de profesionales del sector con categoría científica.

Aseveró Vázquez que el Centro de Estudios de Didáctica y Dirección concluyó un programa de maestría en su octava edición y comenzó el noveno con docentes de educación, las ciencias médicas y otras instituciones del territorio.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.