Considerable aporte del Alma Mater al desarrollo de Cuba

La Habana, Cuba. – La Universidad de La Habana egresó de sus aulas a mil 742 jóvenes altamente calificados y comprometidos con la Revolución, anunció Miriam Nicado García, miembro del Buró Político y rectora de la institución académica.

Al resumir el acto de graduación del plantel ante Roberto Morales Ojeda, integrante del Consejo de Estado y de varios ministros, agregó la importancia de que los egresados del Alma Mater defiendan el proyecto de la nación, amen su Patria y la sociedad.

Álvaro Lagar Sosa, graduado más integral de la Universidad de La Habana, agradeció a los profesores haberlos formado como porofesionales y enseñarlos a asumir los nuevos desafíos que le depara la Patria.

En la actividad, los graduados más destacados por facultad firmaron el Libro de Honor, mientras 12 jóvenes recibían el Premio al Mérito Científico por sus resultados investigativos.

