Concluyen estudiantes prácticas en Seguridad Nuclear

La Habana, Cuba.- Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Nucleares y Energéticas, del Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC), en La Habana, concluyeron su práctica de producción en el Centro Nacional de Seguridad Nuclear.

La atención al grupo se basó en conferencias y clases demostrativas, para brindar los conocimientos sobre las funciones del Centro Nacional de Seguridad Nuclear, una de las instituciones de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada.

Marta Contreras, coordinadora de la Red de Comunicadores Nucleares, informó que evaluaron sus características como órgano regulador nacional en materia del uso de la energía nuclear y los principios de protección radiológica.

Contreras agregó que se habló además de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes en la industria y la medicina, y el empleo de equipos dosimétricos y medios de protección individual.

