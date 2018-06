Concluye Fórum de Historia de la Universidad de La Habana

La Habana, Cuba.- Promover un mayor interés por el estudio de la Historia entre los jóvenes educandos y potenciar espacios de intercambio sobre temas relacionados con esa ciencia, constituyeron premisas del Fórum de Historia de la Universidad de La Habana.

El evento agrupó, durante dos días, a todas las facultades de la casi tricentenaria institución; este año fueron presentados 25 trabajos más que en la anterior edición, y 99 investigaciones en total.

En siete comisiones tuvieron lugar los debates para seleccionar las tres mejores ponencias, y en tal sentido ser galardonado como ganador del evento suma mérito científico y currículo docente a los estudiantes.

Los participantes intercambiaron con Vilma Hidalgo de los Santos, vicerrectora de Investigaciones y Postgrado de la Universidad de La Habana, sobre la necesidad de continuar impulsando las investigaciones históricas.

