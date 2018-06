Cuba y sus maestros levantan las banderas de hacer la educación que demanda el siglo XXI, aseguró la directora general del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, Silvia Navarro Quintero.

Al resumir en La Habana el Congreso de Ciencia y Educación, significó que tenemos el sublime compromiso de hacer de la ciencia una cita diaria en el aula e indicó que la enseñanza es puente que derriba los muros que el imperio quiere colocar.

En nombre de los delegados extranjeros al foro, la investigadora alemana Ulrike Haneman, afirmó que el encuentro logró un paso mayor hacia la integración y el incremento de la expectativa de una educación a lo largo de la vida.

En el Congreso de Ciencia y Educación se entregó el certificado que otorga la Junta Nacional de Acreditación de Cuba al Programa de Maestría de la Educación Especial, con la categoría de excelencia.

