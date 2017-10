Comienza en Cienfuegos taller de alianzas de la educación superior

La III edición del Taller de Alianzas Estratégicas para la Internacionalización de la Educación Superior comienza hoy y se extenderá hasta el 26 de octubre, en el hotel Jagua, de la provincia de Cienfuegos.

El evento esta patrocinado por organizaciones internacionales como Global Educational Services, la Asociación de Educadores Internacionales, y el Consejo Mundial de Académicos Universitarios.

Este encuentro será espacio para socializar los resultados de la trayectoria académica e investigativa de la universidad de Cienfuegos y otros centros de educación cubanos e internacionales, y para perfeccionar el desarrollo local en el contexto global, donde la Educación Superior desempeña un rol fundamental.

La apertura del programa será con el panel inaugural Modelos de internacionalización de la Universidad de Cienfuegos y su contribución al desarrollo local.

